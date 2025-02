Lanazione.it - "Pallanuoto! Addio lacrime". Il salto fatto con due gambe

"Sano, liberatorio, fonte di socialità". Così, in tre parole, definisce lo sport Elio Jr. Filidei, capitano della squadra diparalimpica Rari Nantes Florentia, per la quarta volta campione d’Italia. Prima dell’incidente alla gamba destra che ne ha provocato la disabilità, Filidei praticava molti sport, anche estremi. Come ricercatore scientifico (oggi: biologo marino) avvistava e censiva delfini dall’aereo e dalla barca, prestava soccorso in ambulanza. Un giorno l’infortunio lo ferma. Ma lui non si arrende. I suoi occhi passano presto dalleagli schizzi nell’acqua in vasca: è unancora con due, nonostante la paresi,non più uguali, eppure quasi più forti. Sentendo i muscoli indeboliti, durante la fisioterapia, Elio arriva a recuperare pesi dagli altri pazienti per accelerare la massima prestazione possibile, e tornare a sentirsi "normale", perché di questo ha bisogno la sua testa.