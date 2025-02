Sport.quotidiano.net - Pallamano. Finali di Coppa Italia a Riccione. L’Ariosto sfida Salerno alle 14

Securfox torna in campo per lediche si disputano ada oggi a domenica. Tutte le gare avranno la formula della partita secca ad eliminazione diretta, con le ferraresi che oggi14 affronteranno la Jomi. Nonostante l’avversaria di altissimo livello che recentemente si è ulteriormente rinforzata,non si presenterà alla prestigiosa competizione come vittima sacrificale. L’ottimo periodo di forma attraversato da Soglietti e compagne, consente di cullare sogni ambiziosi, nonostante l’elevatissimo valore dell’avversario campano.