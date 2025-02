Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Brescia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Obiettivo vittoria sia per i rosanero, attualmente fuori dai playoff, che per i lombardi a caccia di tre punti per allungare sulla zona pericolante.vssi giocherà domenica 2 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rosanero sono reduci dalla netta vittoria sul campo del Cosenza che ha consentito di accorciare sull’ottavo posto, l’ultimo utile per l’ingresso nei playoff, distante ora due punti. Per raggiungere l’obiettivo la squadra di Dionisi devono trovare quella continuità che è sempre mancata nel corso della stagione.I lombardi sono dodicesimi con 30 punti, appena di poco sopra la zona playout. La squadra di Maran non vince da quattro giornate e nelle ultime cinque ha collezionato due sconfitte, per cui deve cambiare passo per non farsi risucchiare dalle dirette concorrenti per la salvezza.