Thesocialpost.it - Palermo, troupe di ‘Striscia la notizia’ e assessore aggrediti al mercato di Ballarò

Unatelevisiva è stata aggredita mentre si trovava aper un servizio. L’inviata, il team di operatori e l’alle Attività produttive del Comune stavano documentando la situazione aldiquando sono stati attaccati da un gruppo di persone.“Un operatore ha ricevuto un pugno al costato, un altro ha riportato graffi e segni sul collo. L’inviata, nel tentativo di proteggere i suoi collaboratori, è stata più volte spintonata. Le telecamere e altra attrezzatura sono state danneggiate”, si legge in una nota.Il sindaco diha espresso una “ferma condanna per la vile, ingiustificata e violenta aggressione”. Ha sottolineato come episodi del genere dimostrino il tentativo di alcuni di opporsi al lavoro per il ripristino della legalità in questa zona della città.