Bergamonews.it - Palazzo Libertà, la convenzione tra Comune e Lab 80 per restituire all’edificio la sua vocazione di polo della cultura

Bergamo. Una, quella tradi Bergamo e Lab 80, per la gestione degli spazi del piano terra di, destinati a funzionili. L’accordo,durata di nove anni, a decorrere dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2034, affida a Lab 80 film la gestionele di Auditorium, Atrio, Sala dell’Orologio, i locali ex casa del custode e i depositi. A stabilire volontà e termini, la Giunta Carnevali che ha deliberato i punti sostanziali che andranno, di fatto, a completare un processo già iniziato nel mandato scorso per la rivisitazione complessiva, sia strutturale che di contenuto, che consentirànon solo di tornare a risplendere e farlo a pieno titolo, ma anche di vivere una seconda vita, assumendo le sembianze di un vero e propriocittadina.