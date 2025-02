Ilfattoquotidiano.it - Palazzo Chigi, la mail inviata da un indirizzo ufficiale della Presidenza a tutti i dipendenti: “Condividete la Parola di Dio sul lavoro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dio esiste e lavora a. La certezza matematica, in questi tempi digitali, ce la consegna il suo [email protected] . A prima vista il banale nome utente di una casella con autorevole dominio di governo, in realtà il venerabile mittente di una lettera che ieri è arrivata sulla posta elettronica didel Consiglio dei ministri.Ecco cosa scrive, nostro Signore dei palazzi: “Care colleghe e cari colleghi, siamo felici di annunciare che la ‘Missione cristiana negli ambienti di’, iniziativa volta a favorire la condivisionedi Dio anche nei nostri ambienti di, è dotata di una casella di posta elettronica”.L’obiettivo dei missionari, a quanto si legge, è quello di diffondere il Verbo tra uffici e scrivanie perché, spiegano, “crediamo fortemente che non esista separazione tra la nostra quotidianità cristiana e quella lavorativa, perché essere cristiani significa esserlo ogni giorno e in ogni contesto.