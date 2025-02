Anteprima24.it - Palapartenope, il 19 marzo il memorial dedicato a Pino Daniele: gli ospiti

Tempo di lettura: 4 minutiIl 19alle ore 21, per il decimo anno alsi terrà il– Je sto vicino a te. Quest’anno non solo si ricorderàa dieci anni dalla sua scomparsa ma sarà una festa per celebrare i 70 anni che il Nero a Metà, avrebbe compiuto proprio, il 19, giorno del suo compleanno ed onomastico. Ilorganizzato e prodotto come consuetudine dalla Nonsoloeventi srl di Rino Manna, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, Di Napoli Città della Musica e della Città Metropolitana di Napoli , quest’anno si avvale del coordinamento musicale del M° Adriano Pennino musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra la cui carriera estremamente prolifera gli ha permesso non solo di spaziare dal cantautorato alla direzione d’orchestra passando per le colonne sonore, ma di collaborare con numerosissimi artisti nazionali ed internazionali.