Sport.quotidiano.net - Pagelle. Panni entra e fa il suo dovere

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vencato 5 (in 10’ 1/2 da due, 0/2 ai liberi, 2 rimbalzi). Si rompe nel momento del bisogno e si aggiunge a una lista che non sembra terminare mai: Sabatini, Gabriel, Menalo. Aradori 6,5 (in 31’ 2/4 da due, 6/13 da tre, 3/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Alti (se segna la squadra viaggia), bassi (se non segna l’attacco di oggi è fermo), ma l’unghiata sul match è sua e con un minutaggio via via più importante. Battistini 4 (in 8’ 0/1 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo). Crepe in difesa, erroracci in attacco e la sensazione che abbia paura della sua ombra. Pur mettendoci l’impegno, glielo si deve riconoscere. Bolpin 5,5 (in 35’ 1/5 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Di norma anche nelle serate dai tabellini pallidi il numero 9 è determinante. Non stasera, dove fatica a cambiare l’inerzia della Effe.