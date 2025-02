Juventusnews24.com - Pagelle Juve Empoli Coppa Italia: Thuram e basta, tante insufficienze per questa eliminazione! VOTI

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale della competizione 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale della2024/25.Perin 6 – Il gol di Maleh lo sorprende dalla distanza, ma fa sua la rivincita ad inizio ripresa evitando il bis dell’avversario empolese. Qualche buon intervento, nulla di clamorosamente impossibile per lui.Weah 6 – Nessuno squillo offensivo per l’americano. Strano. Partita più difensiva, più di equilibrio. Spinge poco e si limita a mantenere la posizione in fascia per limitare le sfuriate toscane.Gatti 6 – Qualche lettura sbagliata la commette, prendendo male i tempi di intervento.