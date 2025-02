Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVE-EMPOLI 1-1: Disastro Nico Gonzalez, Vlahovic sbaglia pure il rigore, Thiago Motta fuori

Lantustutto, nei 90? e dal dischetto. Bianconeriai quarti di finale di Coppa Italia contro unrimaneggiato, fatali gli errori di Yildiz eai calci diUna prestazione dalle molte ombre quella dellantus, chetutto nel primo tempo e torna negli spogliatoi in svantaggio e tra i fischi. Anche nella ripresa l’approccio è pessimo, ma i nuovi entrati danno un po’ di convinzione in più, anche se a sbloccare la Vecchia Signora è solamente una magia di Khephren Thuram.1-1:il– Calciomercato.it (LaPresse)Non bastano i 90?, per decretare la squadra che andrà alle semifinali di Coppa Italia sono serviti i calcio di. Di seguito ledell’inviato di Calciomercato.