Dailymilan.it - Pagelle Bologna-Milan, Pavlovic disastroso, Joao Felix non all’altezza. Leao goal e poi?

Ledella sfida trae?non e?, Leao segna e poi scompare totalmenteMAIGNAN 6Grandissimo lancio che innesca il goal del vantaggio del. Sui due goal può ben poco JIMENEZ 5,5Corre tanto, ma anche lui non è nella sua miglior serata. Appare molto nervoso in campo (dall’ 84? ABRAHAM: SV)THIAW 5,5Qualche buona chiusura difensiva, nulla di più4,5Errore imperdonabile sul secondo goal delTHEO HERNANDEZ 5E’ strano da dirsi, ma soffre tutta la partita la velocità di Ndoye FOFANA 5,5Non si salva nemmeno luiREIJNDERS 5,5Un po’ appannato in quel dell’Dall’Araera in campo? Leao sempre troppo poco View this post on InstagramA post shared by AC(@acnon: Leao goal e poi?LEGGI ANCHE, Coppa Italia: c’è la data per il derby d’andata con l’Inter.