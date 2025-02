Internews24.com - Padovan senza freni: «Motta è inadeguato. E Giuntoli…Si parla di fallimento»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il giornalista ha commentato duramente l’eliminazione della Juve dalla Coppa Italia contro l’EmpoliNella serata di ieri, la Juventus ha subito una sconfitta inaspettata e amarissima contro l’Empoli, venendo eliminata dalla Coppa Italia in un match che ha lasciato molti tifosi bianconeri delusi. A commentare l’accaduto è stato il noto giornalista, il quale ha espresso le sue opinioni in modo molto critico e diretto.SULLA STAGIONE DELLA JUVENTUS – «Ilè quasi totale, manca solo che non si qualifichi nelle prime 4. In una settimana esce dalla Champions e dalla Coppa Italia, non ha mai convinto e giocato bene nonostante sia quarta.ha certificato la sua inadeguatezza alla Juventus, a fine stagione sarà esonerato, non credo prima, arriverà un altro allenatore.