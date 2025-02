Juventusnews24.com - Padovan a ruota libera: «Thiago Motta inadeguato per la Juve, a fine stagione sarà esonerato. Perso un altro anno dopo i 3 di Allegri!»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha commentato duramente l’eliminazione delladalla Coppa Italia contro l’EmpoliCritiche durissime del giornalista Giancarloa Sky Sport 24Empoli. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.PAROLE – «Il fallimento è quasi totale, manca solo che lanon si qualifichi tra le prime 4. In una settimana perde la qualificazione alla Champions e quella alla Coppa Italia. Lanon ha mai giocato bene e convinto nessuno, nonostante sia quarta.ha certificato la sua inadeguatezza sulla panchina dellae a, non prima credo. Lahauni 3 di. Non è più questa lache deve aspettare Godot per essere credibile».Leggi suntusnews24.com