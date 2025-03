Strumentipolitici.it - Otto condanne a morte in Tunisia per l’omicidio politico di Mohamed Brahmi

uomini, militanti jihadisti salafiti, sono stati condannati ainper l’assassinio deldi sinistra, avvenuto nel 2013. La sentenza, emessa dal tribunale specializzato in casi di terrorismo di Tunisi, ha riconosciuto gli imputati colpevoli di aver pianificato e compiuto un atto terroristico volto a destabilizzare il Paese e a incitare al caos. Tre dei condannati hanno ricevuto una seconda condanna aper omicidio premeditato. Un nono imputato, attualmente latitante, è stato condannato a cinque anni di reclusione.Un periodo di profonda transizione politicaL’assassinio di, avvenuto il 25 luglio 2013, ha scosso profondamente la, avvenendo in un periodo di transizione politica delicata., deputato dell’Assemblea costituente e noto critico degli islamisti al potere, fu ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione ad Ariana, agglomerato urbano dell’area metropolitana di Tunisi, davanti alla moglie e i suoi figli da due uomini in motocicletta.