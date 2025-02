Cityrumors.it - Ospedale veterinario pubblico, svolta in Italia: ecco dove nascerà il primo

Novità importante nel nostro Paese per quanto riguarda gli animali. Un nosocomioè destinato a nascere nei prossimi anniFino ad oggi innon era mai stato costruito un. Una mancanza che ha portato centinaia di famiglia a spendere diversi soldi per curare i propri animali. Ora, però, la situazione sembra essere pronta a cambiare e ben presto si potrà usufruire di una struttura non più privata.inil(Pixbay) – cityrumors.itUnpasso verso una normalità che già c’è negli altri Paesi. Un percorso ancora lungo perché l’obiettivo è quello di costruire diversi ospedali veterinari pubblici. Naturalmente la strada tracciata è quella giusta e vedremo nei prossimi anni cosa succederà e se si seguirà quanto deciso dal Comune di Roma.