Osimhen Juventus, offerta monstre da quel club di Premier League! Si accende la corsa all'attaccante: le ultimissime

di RedazioneNews24dadi: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccanteIl calciomercato Juve non dorme mai e tra i nomi più importanti affiancati all'attacco bianconero nella prossima stagione c'è sicuramente Victor, attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Manchester United vorrebbe strappare al Napoli l'attaccante con un'da 40 milioni di euro più Hojlund, ex attaccante dell'Atalanta che non sta rendendo in Inghilterra come il previsto.