Osimhen-Juve tutto ribaltato | affare da 28 milioni

Giuntoli sogna di portare a Torino il centravanti nigeriano, col quale ha vinto uno Scudetto al Napoli. C’è un vantaggio per i bianconeriallanon sarebbe fantamercato, anche se il club bianconero appare orientato a puntaresu Kolo Muani. Col Psg i discorsi sembra siano già piuttosto avanzati: il francese potrebbe rimanere a Torino attraverso un nuovo prestito, stavolta con annessa opzione d’acquisto.Pallino di Giuntolirimane però il grande pallino di Cristiano Giuntoli. Del resto fu lui a portarlo dal Lille al Napoli nel 2020. E il nigeriano, assieme a Kvaratskhelia, è quello che poi gli ha regalato il primo Scudetto della sua carriera da dirigente. Insomma, il legame tra i due è molto forte. Tanto che per alcune fonti ci sarebbe già una bozza di intesa per il trasferimento nella Torino bianconera.