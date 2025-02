Fanpage.it - Oscar 2025, previsioni e pronostici: Anora resta il favorito, ma Conclave è la variabile impazzita

Leggi su Fanpage.it

Al Dolby Theatre di Los Angeles non si prevedono troppe sorprese. Tutto sembra indicare che a dominare la scena nelle categorie principali sarannodi Sean Baker e The Brutalist di Brady Corbet. L'unica “scheggia” potrebbe essere il thriller ecclesiasticoper la notte degliche andrà in onda su Rai1 la notte tra il 2 e 3 marzo.