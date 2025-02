Movieplayer.it - Oscar 2025, le previsioni nelle categorie principali: un’edizione sul filo del rasoio

Si prospetta una delle notti deglipiù incerte degli ultimi anni, con partite ancora aperte in molte: ecco le nostresui vincitori e le potenziali sorprese di domenica. Alla notte deglidi un anno fa, il trionfo di Oppenheimer era l'esito che tutti avevano previsto con mesi d'anticipo, e quasi tutte lepresentavano una situazione già ben definita, confermata poi dai risultati del voto dei membri dell'Academy. Un anno dopo, lo scenario che ci si presenta per la 97esima edizione degli Academy Award è del tutto diverso: fra ledi maggior rilievo, molte presentano un margine d'incertezza, talvolta lieve, ma in altri casi talmente ampio da rendere impossibile prevedere con sicurezza cosa potrà accadere. Insomma, glisi profilano come una delle edizioni .