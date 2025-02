Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, L’attrice Alba Rohrwacher è tra i presentatori della cerimonia di premiazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è tra idi97ma edizione degli, in programma domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. La, condotta dal comico Conan O’Brien, si potrà seguire dall’Italia in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay.Oltre, di recente al cinema con Maria al fianco di Angelina Jolie e Pierfrancesco Favino, nel ruolo dici sono Harrison Ford, Zoe Saldaña, Samuel L. Jackson, Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Margaret Qualley, Rachel Zegler Joe Alwyn, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Robert Downey Jr., Elle Fanning, Whoopi Goldberg.E ancora sul palco saliranno Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Cillian Murphy, Connie Nielsen, Amy Poehler, DàVine Joy Randolph, June Squibb, Ben Stiller, Emma Stone, Oprah Winfrey e Bowen Yang.