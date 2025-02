Movieplayer.it - Oscar 2025: Alba Rohrwacher sarà una dei conduttori della cerimonia

Annunciati i presentatori degli Academy Awards edizione, e c'è anche un nome del nostro cinema:.Ecco quando e dove seguire la serata, i protagonisti e tutto quello che c'è da sapere sulla premiazione. C'è anche un'italiana nella lista dei presentatori degli: si tratta di, attrice il cui successo ha ufficialmente varcato i confini nazionali. I nomi sono stati ufficializzati ieri, e si tratta dei protagonisti più amati del cinema a livello mondiale. Ecco chi sono.: dove e quando seguire laLadi premiazione deglisi terrà domenica 2 marzo, e verrà trasmessa in diretta in più di 200 Paesi. In Italia la diretta slitta nella notte tra il 2 e il 3 marzo, dall'una alle quattro del mattino; verrà trasmessa in diretta su .