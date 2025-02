Metropolitanmagazine.it - Ortensia Marazzi, chi è l’importante moglie di Beppe Severgnini

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è stato per tutta la vita impegnato tra giornali e televisioni di tutto il mondo tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia, nonché spesso inviato all’Est come corrispondente estero durante il periodo della Guerra Fredda. Nonostante i suoi continui spostamenti (e cambiamenti),Sevegnini ha sempre potuto contare su una donna, che è rimasta al suo fianco in ogni momento: la. La donna è una discendente di Fortunato, generale, politico e scrittore italiano.sappiamo inoltre che è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione ABIO, fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero al fine di ridurre le sofferenze dei bambini ricoverati. Originaria di Crema come il marito,ha studiato lingue all’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è proprio lei la musa ispiratrice del marito, al suo fianco in ogni sua avventura professionale e non.