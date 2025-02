Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni giorno 28 febbraio 2025

Leggi su Ultimora.news

Cosa prevede l'diFox per il 28? Si chiude anche questo mese, sotto la Luna Nuova in Pesci. Con questo rilevante transito astrologico, la giornata promette di tutto e di più. Approfondiamo leastrologiche diFox di venerdì 28, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.28Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - È necessario risolvere alcune questioni finanziarie legate al passato. Il pomeriggio sarà più favorevole, con buoni contatti, specialmente con una persona del segno del Leone. Toro - L'giornaliero dice che c'è molto da recuperare, anche a livello fisico. Recentemente ci sono stati ritardi nei contratti e diverse tensioni da gestire. Gemelli- Questosuggerisce cautela.