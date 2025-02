Ilgiornale.it - Ornellaia 2022: la Determinazione di un’annata estrema

È questa la parola scelta per identificare l’ultima edizione del grande vino bolgherese, in uscita il 1° aprile. C’è voluta infatti una grande caparbietà per venire a capo del deficit idrico che si è prolungato per molti mesi fino alle piogge in extremis di agosto e settembre. Un vino da equilibristi che ha però raggiunto l’espressività voluta. La Vendemmia d’artista affidata al camerunense Pascale Marthine Tayou