"Ora è urgente una transizione verso pratiche sempre più green"

"Il settore del packaging si trova oggi a un crocevia di grandi sfide. La personalizzazione, resa possibile da tecnologie e materiali innovativi, permette di creare imballaggi unici che migliorano l’esperienza del cliente. La tecnologia offre soluzioni interattive e sistemi di tracciabilità che ottimizzano la catena di approvvigionamento globale". Così Nicola Neri (foto in basso), Ceo di Ipsos, l’istituto di ricerca che è dapartner delle iniziative di QN e che oggi sarà protagonista all’evento di Bologna di QN Distretti. "Tra tutte le sfide attuali – continua Neri – quella ambientale rimane preminente. Infatti, 7 persone su 10 credono che ci saranno più eventi meteorologici estremi nel prossimo anno e ciò rendepiùlapiù sostenibili. In tale contesto di crescente sensibilità ambientale, la sostenibilità degli imballaggi è diventata una priorità non solo per le aziende, ma anche per i consumatori,più attenti alle questioni ambientali".