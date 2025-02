Ilgiorno.it - Operazione carriere. Colloqui e si trova il giusto impiego

Leggi su Ilgiorno.it

Scatta oggi la 43ª edizione di, iniziativa del Rotary Club dedicata all’orientamento professionale per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori. Due turni di incontri, dalle 9.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 13, vedranno protagonisti studenti, docenti e professionisti, sia in presenza che online. Luca Roveda (nella foto), responsabile dell’attività di orientamento professionale per il Rotary Club sottolinea come non sia "solo un’opportunità per gli studenti di esplorare i percorsi professionali che immaginano per il loro futuro, ma anche un momento di riflessione e dialogo per e con docenti e genitori. Questi ultimi rischiano talvolta di influenzare e condizionare, in modo inconsapevole, le scelte dei figli, mentre il nostro obiettivo è quello di fornire loro informazioni oggettive e qualificate".