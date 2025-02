Anteprima24.it - Operazione alto impatto ad Aversa: controllate oltre 200 persone

Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, si è conclusa adun’ad “”, in cui sono state impiegate circa 20 unità della Polizia di Stato, che hanno permesso il controllo di200. Le attività si sono concentrate nelle aree maggiormente interessate da fenomeni criminali, anche in base alle segnalazioni ricevute in tema di sicurezza. Sono stati controllati diversi avventori di locali pubblici e controllati50 veicoli.Durante i controlli del Commissariato di pubblica sicurezza di, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, sono state elevate sanzioni a carattere amministrativo.L'articoload200proviene da Anteprima24.it.