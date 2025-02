Ilfoglio.it - Onorevole intelligenza artificiale. Idee per portare l'IA in Parlamento

Leggi su Ilfoglio.it

A furia di sentir dire che l’distruggerà il mondo che conosciamo rendendolo più simile a un romanzo distopico che alla realtà nella quale viviamo, si corre il rischio di crederci davvero. A furia di chiedere, pensare, sperare che la politica metta un freno alla proliferazione delle intelligenze artificiali, si corre il rischio di non pensare nemmeno a quanto proprio l’Ai potrebbe dare una mano alla politica. È da decenni che si parla di semplificazione normativa, di troppa burocrazia, di magagne nelle leggi e nei regolamenti capaci di rendere inefficiente la Pa. Il processo di semplificazione e ammodernamento iniziato negli anni Novanta, non si è ancora completato, anzi va a rilento. Perché non accelerarlo con l’. “Un quadro normativo più moderno e inclusivo dà al tessuto imprenditoriale e al settore legale una leva di crescita e sviluppo.