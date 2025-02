Fanpage.it - Omicidio Saman Abbas, il fratello Alì Haider ammesso come testimone: “Così si riapre il processo”

È iniziato il processo d'appello per l’di, la ragazza uccisa dai familiari nel 2021 a Novellara. “Io sono una mamma innocente”, ha detto in aula la madre Nazia Shaheen, già condannata all'ergastolo insieme al marito. Al termine dell'udienza la Corte haildella vittima, Alì. Prossima udienza attesa per il 6 marzo.