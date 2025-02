Agi.it - Omicidio di Saman Abbas, in Appello sarà riascoltato il fratello

AGI - Si è aperto oggi a Bologna il processo d'sull'di, la 18enne pakistana uccisa a Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. Per la sua morte, in primo grado, sono stati condannati all'ergastolo i genitori, mentre lo zio Danish Hasnain ha avuto una condanna a 14 anni. Assolti i cugini della vittima, Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq. Già da questa prima udienza, è emersa una rilevante novità: la Corte d'Assise, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, in risposta alle richieste istruttorie della Procura generale, ha infatti deciso checome testimone, nella prossima udienza fissata per il 6 marzo, ildiche, in primo grado, aveva accusato i familiari imputati e le cui dichiarazioni erano state ritenute in larga parte inattendibili.