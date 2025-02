Ilgiorno.it - Omaggio a Teresa e Trifone. In mostra i loro dipinti

Una, a Milano, per renderealla memoria diCostanza eRagone, vittime di un brutale omicidio avvenuto a Pordenone la sera del 17 marzo 2015. L’esposizione, intitolata “Nella bellezza dell’Arte: l’eternità”, è stata organizzata al Mas - Museo d’Arte e Scienza di Milano e celebra l’amore e la passione comune per la pittura, con una selezione di opere realizzate da, unitamente adella stessa madre di, Carmelina Parello, pittrice originaria di Zelo Buon Persico, che attraverso l’arte ha trasformato il dolore in un messaggio di amore e memoria. Il Comune di Zelo, dove la famiglia Costanza risiede tuttora, ha concesso il patrocinio. "La tragedia diè una ferita che non si rimargina, un evento che ha scosso profondamente le nostre coscienze – afferma il sindaco Angelo Madonini –.