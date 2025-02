Notizie.com - Oltre 900 casi e 50 morti, nuova malattia sconosciuta in Africa. L’Oms: “Rapida progressione, epidemiologi sul posto”

Unamisteriosaha colpito più di 900 persone in Congo provocando50 vittime in queste ore.900e 50in: “sul” (CANVA FOTO) – Notizie.comL’allarme è scattato da circa 5 settimane e sembrerebbe che le prime vittime siano state bambini che hanno mangiato un pipistrello. I piccoli sono poitutti entro 48 ore. Al lavoro ci sono gli esperti dell’Organizzazione Mondiale alla Sanità (Oms).L’epidemia è scoppiata intorno al 21 gennaio in due villaggi distanti circa 200 chilometri l’uno dall’altro nella provincia dell’Equateur nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc). L’area è quella nord-occidentale del Paese. Iregistrati fino a questo momento sono 943 per 53 decessi.