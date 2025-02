Bolognatoday.it - Oltre 25 chili di merce sequestrata per scarse condizioni igieniche: sanzionate quattro attività

Controlli intensi da parte della polizia locale di Bologna, che nel pomeriggio dello scorso martedì ha sanzionatocommerciali in zona via Irnerio e nel quartiere San Donato. Le ammende, arrivate per irregolarità amministrative, sono superiori ai 5mila euro per ciascun esercizio.