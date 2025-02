Dilei.it - Olly icona di stile? Dopo il primo posto a Sanremo, eccolo alle sfilate della Milano fashion week 2025

Chi l’avrebbe mai detto?, il giovane artista che ha conquistato il pubblico del Festival di, non si ferma un attimo e,la vittoria sul palco dell’Ariston, fa il suo debutto ufficiale nel mondomoda.Questa volta lo troviamo in prima fila alla sfilata di Emporio Armani per la, confermando che il suo talento non è solo musicale, ma anche di. Tra celebrità e appassionati di moda,attira gli sguardi con un look audace e ricercato, dimostrando di essere pronto a giocare con le regole del: un look d’impatto per la sfilata di Emporio ArmaniL’apparizione diallanon è passata inosservata. Il cantante ha scelto un outfit firmato Emporio Armani, che riflette perfettamente lo spiritocollezione.Un lungo cappotto effetto pelliccia in nero profondo, abbinato a pantaloni ampi e una maglia aderente in lurex, ha reso il suo look sofisticato e moderno.