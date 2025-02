Ilrestodelcarlino.it - Olimpia, serve un’impresa

Dopo una settimana di pausa c’è buona attesa per il ritorno al Costa dell’Teodora che affronta, alle 17 di sabato, la capolista Bologna. "Cercheremo di approfittare – argomenta il presidente Poggi – del fatto che le altre principali squadre di calcio, di pallavolo e di basket giocheranno in trasferta e quindi saremo gli unici a offrire qualcosa di sportivo in città nel fine settimana. L’obiettivo è di riportare un buon pubblico al Costa, perché la ricostruzione di un volley femminile competitivo a Ravenna passa anche dal coinvolgimento e dall’affetto della gente". Una città che ha (finalmente) creduto in se stessa, affidandosi alla guida tecnica di due ’ragazzi di casa’ come Rizzi e Falco e portando in prima squadra ben 10 ragazze cresciute nei nostri vivai e che, in buona parte, si erano allontanate da Ravenna per scelta personale o perché non coinvolte dalle scelte tecniche.