Olimpia Milano | l’Eurolega riparte con la vittoria contro Monaco

– Ritorna in campocon un’vittoriosailcon il punteggio di 86-80. Unaimportante per i biancorossi per ridare subito gas alla loro classifica e non perdere il passo con chi davanti continua a correre. E poi ci sono i campioni come Nikola che, nel momento più difficile, prende la sua squadra per mano e la trascina nei minuti finali alla. E’ proprio il montenegrino il miglior realizzatore con 22 punti (4/6 da 2 e 3/7 da 3), mentre Shields gioca una partita davvero solida con 19 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Il terzo “tenore” è Zach LeDay che ne segna 10 a cui aggiunge 7 rimbalzi. I monegaschi partono fortissimo con 7 punti a inizio gara nei primi 90”,invece si sblocca con Mirotic dopo un paio di minuti, macontinua a crivellare il canestro milanese dall’arco e scappa via 4-13 al 4’.