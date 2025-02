Amica.it - Oggi per indicare "grandi risate" si usa l'acronimo LMAO, che è diverso da LOL. Ecco cosa significa, in inglese e italiano. E come usarlo senza fare gaffe

Leggi su Amica.it

LOL è roba del passato. ROFL pure.se ci si diverte moltissimo bisogna scrivere. Ilto è simile a quello dell’espressione Lol: una sonora risata.è l’dell’“laughing my ass off” che letteralmentein“ridere fino a perdere il fondoschiena” (o più prosaicamente: “mi ride il c.o”). La faccina associata è simile a quella di ROFL LOL“Laughing Out Loud”, ovvero: “ridere a crepapelle”, ma può voler dire anche “Lots Of Laughs” cioè tante. Il corrispondente di LOL è la faccina che ride alle lacrime.è la versione più triviale di LOL. Esiste anche una sigla più sboccata: è LAMFAO, cioè Laughing My F.. Ass Off, (ilto di F è facile da indovinare).