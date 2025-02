Oasport.it - O Gran Camiño 2025: Magnus Cort Nielsen concede il bis. Secondo Martin Marcellusi

Doppietta da parte dial O. Il danese della Uno-X Mobility si aggiudica anche la seconda tappa, di 133.1 km con arrivo ad A Estrada. Ovviamente con ilsuccesso in due giorni si rafforza anche la leadership in classifica generale.Finale tecnico e tortuoso quello odierno che ha visto nuovamente una volata per decidere il vincitore:sfruttando le sue doti da passista veloce è riuscito a primeggiare davanti all’azzurrorisultato per l’uomo della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, pronto al definitivo salto di qualità, magari sognando un passaggio nel World Tour il prossimo anno.Terzo posto per Carlos Canal (Movistat), ottimo quarto Thomas Pesenti (Soudal-QuickStep). In casa azzurra da sottolineare anche l’ottavo posto di Davide Piganzoli.