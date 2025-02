Zonawrestling.net - NXT 25.02.2025 NXTNA

Benvenuti all’analisi di NXT, andato in onda dal Brady Music Center di Cincinnati, Ohio. Una puntata che vede ben tre campioni della TNA in azione e che punta già verso l’importante appuntamento di Roadblock al Madison Square Garden.Stephanie Vaquer (c) vs. Karmen Petrovic per l’NXT Women’s North American Championship (3 / 5)Il match inizia con lotta a terra e tentativi rapidi di schienamento. La Petrovic riesce a mettere a segno un Crucifix Bomb ottenendo uno schienamento di due. La Petrovic applica poi una Leg Scissor Full Nelson, ma la Vaquer riesce a liberarsi. Dopo uno scambio di colpi, la Petrovic ottiene un altro nearfall con una combinazione di Rolling Sobat, Sweep e Shining Wizard. La Vaquer contrattacca con un Tilt-a-Whirl Backbreaker e Suplex. Nel finale, la Vaquer blocca un Rolling Sobat e mette a segno un Dragon Screw trasformato in un Package Shoulder Breaker per la vittoria.