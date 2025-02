It.insideover.com - Nvidia, le trimestrali come risposta a DeepSeek: l’era dell’Ia è solo agli albori

Lediriguardanti il periodo tra novembre 2024 e gennaio 2025 mostrano una grande vitalità del gruppo di Santa Clara e un’indubbia capacità dell’azienda oggigiorno più strategica degli Usa di rispondere con risultati brillanti e sempre in crescita alla sfida sistemica portata dall’intelligenza artificiale cinese, cone Qwen di Alibaba emersepotenze computazionali dall’inizio del 2025 a oggi.Volano i conti diNel quarto trimestre del suo anno di business, che è a cavallo tra due periodi fiscali,ha segnato ricavi di 39,3 miliardi di dollari, con una crescita su base trimestrale del 12% e pari, anno su anno, al +78%. Inoltre, la prospettiva generale parla di ricavi complessivi per 130,5 miliardi di dollari (+114%) in un anno e di una crescita ulteriore attesa a 43 miliardi di dollari delle entrate del prossimo trimestre.