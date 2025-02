Formiche.net - Nuovo slancio tra Ue e India. La missione storica di von der Leyen da Modi

Oggi la presidente della Comeuropea, Ursula von der, arriva a New Delhi con il suo College of Comrs per una visita ufficiale che segna un’importante tappa nelle relazioni tra l’Unione Europea e l’.“In questa era di intensa competizione geostrategica, l’Europa si schiera a favore dell’apertura, del partenariato e del dialogo. Cerchiamo di approfondire i legami con uno dei nostri amici e alleati più fidati: l’”, dice la presidente.Per von der, Europa esono partner affini, uniti dalla convinzione condivisa che la democrazia sia il sistema che meglio serve i cittadini. “Per questo, una delle prime visite della nuova Comè in. Siamo determinati a rafforzare il nostro partenariato strategico per promuovere il commercio, la sicurezza economica e catene di approvvigionamento resilienti, insieme a un’agenda tecnologica comune e a una cooperazione rafforzata in materia di sicurezza e difesa”.