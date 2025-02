Anteprima24.it - Nuovo sequestro di telefoni e droga, allarme nelle carceri

Tempo di lettura: 2 minutiAncora un successo per la Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Nella mattinata di martedì, all’interno della terza sezione, sono stati scoperti e sequestrati due smartphone perfettamente funzionanti, occultati tra i rifiuti.Questo ennesimo ritrovamento si aggiunge a una lunga serie di operazioni condotte dal Personale di Polizia penitenziaria, che dall’inizio dell’anno ha intercettato e sottratto alla disponibilità illecita dei detenuti 9cellulari, 6 caricabatterie e 120 grammi di hashish solo nel mese di gennaio.Nel mese in corso, sono stati già sequestrati altri 3e 4 caricabatterie. Il Segretario Generale dell’OSAPP, dott. Leo Beneduci, ha espresso il massimo apprezzamento per il lavoro svolto dagli Agenti, sottolineando il loro impegno e la encomiabile professionalità dimostrata nonostante le difficili condizioni operative.