Internews24.com - Nuovo Ds Milan, tra i nomi papabili anche un ex Inter? I dettagli

Ds Milan, tra i nomi papabili anche un ex Inter? I dettagli sulla situazione dei rossoneri. Secondo Tuttosport, il Milan ha avviato la ricerca di un nuovo direttore sportivo, ruolo rimasto vacante dopo l'addio di D'Ottavio alla fine del 2024. La dirigenza rossonera intende prendere una decisione entro marzo, in modo da consentire al nuovo ds di iniziare subito a pianificare la prossima stagione. Tra i vari nomi in lizza, che includono Berta, Paratici, Modesto e Tare, potrebbe emergere a sorpresa Nicolas Burdisso. L'ex dirigente della Fiorentina ed ex difensore dell'Inter è attualmente senza incarico e vanta un ottimo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, motivo per cui la sua candidatura merita particolare attenzione.