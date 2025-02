Quifinanza.it - Nuovo decreto taxi e Ncc, stop al confronto tempi e prezzi della corsa

Leggi su Quifinanza.it

Inquinamento, alto traffico, code e incidenti sono un classico nei grandi centri urbani, insieme al dibattito che vede coinvolti da anni tassisti e Ncc (gli addetti al noleggio con conducente), come pure gli stessi cittadini in veste di utenti di un servizio di trasporto. Sul web si leggono i commenti seccati di chi lamenta la scarsità dinelle grandi città, soprattutto nelle ore di punta e di notte. Non manca chi sostiene la concorrenza degli Ncc e delle app di mobilità.Nei prossimi mesi è in arrivo une Ncc che mira, almeno sulla carta, a reprimere il fenomeno dell’abusivismo nel settore a portare un po’ di equilibrio nel mondo dei servizi di trasporto non di linea e delle relative piattaforme di intermediazione, con l’introduzione di specifici divieti e limiti. Vediamo di che cosa si tratta e cosa potrà cambiare per i consumatori.