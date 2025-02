Lanazione.it - Nuovo corso di laurea al Centro di Geotecnologie di San Giovanni

Arezzo, 27 febbraio 2025 – A partire dall’anno accademico 2024-2025 ildidell’Università degli studi di Siena con sede a Sanha inserito ildiad orientamento professionale in Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio (TACT), un perdi studi ad orientamento professionale per la formazione del geometrato. Ilintende preparare esperti qualificati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, nel monitoraggio territoriale e ambientale mediante avanzate tecnologie geomatiche. Ed è stato un vero e proprio successo: 25 i posti disponibili e 25 iscritti assegnati fino ad esaurimento in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Un dato che ha posto L’Università di Siena a SanValdarno al primo posto in Toscana e al quinto in tutta Italia.