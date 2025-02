Bergamonews.it - Nuovo ambulatorio per le cefalee al Centro Diagnostico Treviglio

Leggi su Bergamonews.it

È stato attivato, nel(struttura ambulatoriale del Policlinico San Marco) il, a cura del prof. Mauro Porta, dove si può essere seguiti in percorsi di diagnosi e cura personalizzati in caso di mal di testa, anche attraverso un approccio multidisciplinare integrato.Un punto di riferimento per un problema molto comune e sfaccettatoIl mal di testa, anzi i mal di testa, condizionano la vita di milioni di persone, rendendo difficili lavoro, rapporti affettivi e attività quotidiane. Una condizione a cui non si può e non ci si deve rassegnare. Oggi infatti è possibile una terapia specifica per ogni tipo di cefalea. Non esiste infatti un solo tipo di mal di testa, ma centinaia di forme diverse. Per questo il primo passo, quello che può davvero fare la differenza nella risoluzione del problema, è identificarne l’origine.