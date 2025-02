Quotidiano.net - Nuovi attacchi hacker filorussi, colpiti l'Ordine dei giornalisti e altri siti delle PA

Roma, 27 febbraio 2025 - Non si ferma la campagna degliNoname057 contro iitaliani. I bersagli di oggi sono il sito nazionale dell'deie diversi soggetti della Pubblica amministrazione locale. Tra idella PA che risultano non raggiungibili ci sono quelli della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Brescia, Prato, Parma, Perugia e Rimini. È il 12esimo giorno consecutivo che gli attivistimettono mettono a segno gli attentati informatici. Si tratta di incursioni di tipo Ddos (Distributed denial of service). L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato gli enti interessati dall’attacco informatico e ha informato l'autorità politica. Ieri sono stati messi al tappeto gli organi ufficiali di informazione online del Comune di Reggio Emilia e della Regione Abruzzo.