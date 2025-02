Ilgiorno.it - Nuove telecamere in città: 168mila euro dal Comune

Leggi su Ilgiorno.it

L’uso della tecnologia come strumento per prevenire i reati, o ricostruire a posteriori la dinamica di un evento. Con questa filosofia, ildi San Giuliano ha messo a budgetper incrementare il sistema di videosorveglianza già presente in. Lo stanziamento servirà per l’installazione di, sia di contesto che per la lettura delle targhe dei veicoli, ma anche per il rinnovo e l’aggiornamento di alcuni degli impianti esistenti. Le vie Repubblica, Risorgimento, Manzoni e Toscana sono solo alcune delle zone che saranno interessate dal programma d’implementazione. "Con questo ulteriore intervento - commenta il sindaco Marco Segala - San Giuliano potenzia il controllo della rete viaria, con innumerevoli varchi di lettura delle targhe attivi non solo lungo il cinturamento della, ma anche nelle arterie principali.