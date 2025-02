Ilgiornaledigitale.it - Nuova Opel Insignia: torna la berlina di lusso tedesca?

Sedovesse rilanciare l’nel 2027, probabilmente adotterebbe un design e una tecnologia all’avanguardia in linea con le tendenze del mercato. Ecco come potrebbe essere.Design Esterno dellaStile Fastback o SUV Coupé:potrebbe abbandonare la classicaper adottare una carrozzeria più dinamica e sportiva, simile a una fastback o un SUV coupé.griglia Vizor: Seguendo il linguaggio stilistico, lapotrebbe avere un frontale con la caratteristica griglia nera Vizor, integrata con fari sottili e full LED o addirittura tecnologia Matrix LED.Linee aerodinamiche: Cofano scolpito, fiancate muscolose e tetto spiovente per migliorare l’efficienza aerodinamica e dare un look aggressivo.Cerchi aerodinamici: Probabilmente da 19-21 pollici, con design pensato per migliorare il fdell’aria e l’autonomia nelle versioni elettrificate.