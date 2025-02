Ilrestodelcarlino.it - Nuoto pinnato,. Blu Atlantis Avis brilla ai Master

Il BluRavenna ha fatto il pieno di medaglie e di record ai Campionati Italianidi, ad Agropoli. La delegazione ha collezionato 20 medaglie, facendo onore al lavoro di coach Bruno Vandini. Si è laureata campione d’Italia la staffetta 4x100 pinne mista Under 20, con Riccardo Ghetti, Sarah Benelli, Davide Fiorini e Marta Gianola. Nelle gare individuali ha trionfato Marta Gianola nella categoria45, vincendo quattro titoli nelle distanze dei 50, 100, 200 monopinna (in tutti e tre ha ottenuto il record taliano di categoria) e 400 pinne. Due titoli per Sarah Benelli,55, nei 50 e 200 pinne e medaglia d’argento nei 100 pinne, mentre Eliana Lena, anche lei55, è diventata campionessa italiana nei 100 e si è aggiudicata l’argento nei 200 pinne.